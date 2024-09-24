Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 34, еще 3 погибли

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до 34 человека, еще три человека погибли. Предварительно, оккупанты выпустили по жилым районам города восемь авиабомб ФАБ-500.

Источник: Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, президент Украины Владимир Зеленский

Прямая речь Синегубова: "На эту минуту 28 пострадавших в результате российского удара. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью".

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Обновлено: В 18:01 глава ОВА написал об уже 31 пострадавшем. Самая молодая травмированная — девушка 17 лет. Самой старшей — 87 лет. По его словам, подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии. Четыре человека в тяжелом, еще три человека находятся в операционных.

Наслідки атаки на Київський та Немишлянський райони Харкова.



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/RxSfYPLx0M — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 24, 2024

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Детали: По данным прокуратуры, оккупанты попали по многоэтажке в Киевском районе авиабомбой ФАБ-500 с модулем УМПК.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Прямая речь Фильчакова: "Враг совершил пуски 8 управляемых авиационных бомб с трех самолетов СУ-34 из н. п. Строитель Белгородской области РФ. Две бомбы попали по территории Циркуновской территориальной громады. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову — Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому и Немышлянскому районам".

ФОТО: ГСЧС

Детали: На удар россиян по Харькову отреагировал президент Украины. Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким погибшим и пострадавшим и поблагодарил все государства, всех лидеров, которые помогают Украине защищать жизни ее граждан от российских ударов.

Прямая речь Зеленского: "На Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила".

Обновлено в 18:34: Синегубов сообщил, что россияне также нанесли удар авиабомбой ФАБ-500 по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Там один человек погиб. Восемь пострадали.

фото со страницы синегубова

фото со страницы синегубова

Обновлено в 19:51: В офисе генпрокурора уточнили, что в Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Также в этом районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

В Немышлянском районе зафиксировали попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие - сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина.

Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу.

Позже Терехов сообщил, что количество пострадавших в городе выросло до 34-х.

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