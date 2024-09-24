Из-за заявления Гнездилова о самоволке открыли дело о дезертирстве: подозрение не сообщалось

В связи с заявлением военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова о самовольном оставлении службы из-за отсутствия урегулирования властями вопроса демобилизации правоохранители открыли уголовное производство, которое будет расследовать ГБР.

Источник: спикер Офиса гепрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "Правоохранительными органами по информации в медиа внесены сведения в ЕРДР относительно возможного нарушения порядка прохождения военной службы гражданином Г. по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины (дезертирство -ред.).

Реклама:

В рамках следствия проверяется выполнение им обязанности военной службы и приказов командиров. Орган досудебного расследования - ГБР".

Детали: В то же время источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что сейчас Гнездилов находится на больничном, поэтому он не имеет никакого процессуального статуса, о подозрении ему не сообщали.

"Сейчас он находится на больничном, срок которого заканчивается в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", - пояснил собеседник агентства.

РЕКЛАМА:

Предыстория: