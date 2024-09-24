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Президент Чехии объяснил слова об «обмене украинских территорий на мир» после возмущения Киева

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 24 сентября 2024, 21:14
Президент Чехии объяснил слова об «обмене украинских территорий на мир» после возмущения Киева
Президент Чехии Петр Павел. фото: Getty Images

Чешский президент Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов о том, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.

Источник: Павел сказал журналистам в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Павел отметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

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По мнению чешского президента, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", – отметил Павел.

"Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", – добавил президент Чехии.

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Напомним, накануне в интервью The New York Times Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".

ЧехияМИД
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