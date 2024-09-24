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В результате российских ударов погибли два человека на Харьковщине

Евгений КизиловВторник, 24 сентября 2024, 21:54
В результате российских ударов погибли два человека на Харьковщине
иллюстративное фото от Getty Images

В течение вторника российские войска несколько раз обстреливали населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще трое ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Сообщается, что 24 сентября около 16:10 вооруженные силы РФ обстреляли город Купянск. Погибла женщина 93 лет, еще одна 57-летняя местная жительница получила ранения. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Кроме того, в результате вражеских обстрелов села Варваровка Чугуевского района ранены 77-летняя женщина и 56-летний мужчина. Еще один местный житель в возрасте 61 год погиб.

Около 14:10 и 16:05 враг также бил по Куриловке – разрушениям подверглись жилые здания. Без пострадавших.

Также оккупанты обстреляли село Богуславка Изюмского района – разрушен жилой дом и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Без пострадавших.

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Около 16:35 в поле вблизи с. Большая Камышеваха Изюмского района во время выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве подорвался трактор. 19-летний водитель получил ожоги, он госпитализирован.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: Также во вторник оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500. На данный момент известно о трех погибших и 34-х раненых.

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