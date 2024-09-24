Зеленский и Шольц встретились за закрытыми дверями без переводчиков – спикер

Встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца на полях Генеральной ассамблеи ООН накануне, 23 сентября, проходила в формате тет-а-тет.

Источник: представитель президента Сергей Никифоров сказал в эфире телемарафона сообщает "Европейская правда"

Детали: Никифоров рассказывал о двусторонних встречах украинского президента в ООН и в частности вспомнил вчерашние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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"Правда, лидеры решили провести ее в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями", – подчеркнул он.

"Соответственно, выбрали такой формат, и ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", – добавил представитель Зеленского.

Сам президент в коротком сообщении после встречи с Шольцом заявил, что говорил о том, "как сделать справедливый мир ближе" и "сохранять единство", а также о подготовке второго Саммита мира.

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Президент Зеленский накануне прибыл в США, где он намерен представить "план победы" президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.