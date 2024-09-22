Зеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
Президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Начинаем визит в Соединенные Штаты, сейчас летим в Пенсильванию. Затем Нью-Йорк, Вашингтон.
Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира.
Украина представит в США План победы. Первым его увидит полностью президент Америки. Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как президент Байден, являются лидерами мира, могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы.
Представим также его в Конгрессе обеим партиям, обоим кандидатам в президенты США. Америка имеет достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир, именно так, как предусмотрено Формулой мира, уставом ООН. Мы все для этого делаем".
Детали: Зеленский подчеркнул, что "именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах".
Президент также анонсировал в ближайшие дни встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций.
Что предшествовало: Ранее агентство АР сообщало, что Зеленский в воскресенье посетит завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Скрантоне, штат Пенсильвания и поблагодарит работников, которые увеличили производство 155-мм снарядов за последний год.
Впоследствии появилась информация, что президент прибыл в Нью-Йорк.
Предыстория:
- Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты – Камалу Харрис и Дональда Трампа.
- По информации Bloomberg, План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
- Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
- Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.