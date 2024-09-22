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Зеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 22:14
Зеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
Владимир Зеленский в обращении из США 22 сентября, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Начинаем визит в Соединенные Штаты, сейчас летим в Пенсильванию. Затем Нью-Йорк, Вашингтон.

Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира.

Украина представит в США План победы. Первым его увидит полностью президент Америки. Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как президент Байден, являются лидерами мира, могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы.

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Представим также его в Конгрессе обеим партиям, обоим кандидатам в президенты США. Америка имеет достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир, именно так, как предусмотрено Формулой мира, уставом ООН. Мы все для этого делаем".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах".

Президент также анонсировал в ближайшие дни встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций.

Что предшествовало: Ранее агентство АР сообщало, что Зеленский в воскресенье посетит завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Скрантоне, штат Пенсильвания и поблагодарит работников, которые увеличили производство 155-мм снарядов за последний год.

Впоследствии появилась информация, что президент прибыл в Нью-Йорк.

Предыстория:

ЗеленскийСШАБайден
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