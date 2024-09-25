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Трамп заявил, что "Украины как таковой не существует" и сманипулировал в фактах о войне

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 25 сентября 2024, 23:32
Трамп заявил, что Украины как таковой не существует и сманипулировал в фактах о войне
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине произнес речь о состоянии дел в Украине, где манипулировал фактами о войне в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Трампа

Детали: Трамп некорректно указал продолжительность полномасштабного вторжения России и очень сильно превысил число погибших, что он уже делал раньше, в частности, во время дебатов с Камалой Харрис.

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Трамп сказал, что после "трех лет ужасных боевых действий" Украина "абсолютно уничтожена", а "миллионы и миллионы людей" мертвы.

Он также заявил, что все "тысячелетние города", кроме Киева, уничтожены.

"Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воссозданы. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и городки такими, как они были. Им были тысячи лет. Только подумайте. Три года назад у вас была прекрасная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами", – сказал кандидат в президенты США.

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Он заявил, что большей части страны нет, а потом сказал что Украины как таковой уже не существует: "Украины нет. Это больше не Украина".

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут "сотни лет", а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: "Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе".

Он обвинил в описанной им мрачной картине Джо Байдена и Камалу Харрис, которые "не будут довольны, пока не пошлют на войну американских детей".

"Мамы и папы Америки не хотят, чтобы их дети воевали с Украиной и Россией, и мы не позволим, чтобы наши солдаты погибали за океаном", – заявил Дональд Трамп.

В случае победы на выборах Камалы Харрис, сказал Трамп, "еще больше людей умрут и больше городов упадут".

Трамп также обвинил президента Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в его сторону.

В понедельник Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах в США в 2024 году.

ТрампСШАвиборы
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