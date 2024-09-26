В США "не впечатлены" Планом победы Украины – WSJ

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что План победы украинского лидера Владимира Зеленского в войне с Россией не имеет всеобъемлющей стратегии и сосредоточен на предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Западные чиновники заявили, что предложение Киева сосредоточено на вооружении и ослаблении ограничений на ракеты большой дальности.

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Перед встречей Байдена и Зеленского высокопоставленные американские и европейские чиновники, знакомые с общими контурами плана, заявили, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда российские войска медленно, но уверенно одерживают победы на поле боя.

"Я не впечатлен, там не так много нового", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

В издании отмечают, что США и Украина оказались в решающей точке войны, не имея общего видения. Разногласия между Киевом и Вашингтоном также возникли на фоне разногласий между США и их союзниками по снятию ограничений на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия на территории России.

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Центральным элементом плана является то, что США должны дать Украине зеленый свет на использование оружия так, как Киев считает нужным, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью СМИ.

Байден месяцами отказывался сдвинуть с места давнюю просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности на территории РФ.

Позиция США столкнулась с жестким противодействием со стороны ряда европейских лидеров, которые считают, что после 2,5 лет Украина заслужила право беспрепятственно противостоять российским войскам. Выступая в кулуарах ГА ООН на этой неделе, некоторые мировые лидеры были заметно разочарованы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц поддержал нежелание Байдена разрешить свободное использование ракет дальнего радиуса действия.

В своем выступлении в ООН Зеленский предупредил о будущих угрозах со стороны России в отношении энергетической инфраструктуры и атомных электростанций Украины.

Американские и европейские чиновники говорят, что за кулисами Зеленский выдвинул максималистское предложение, надеясь, что США и их союзники дадут Киеву все, что он хочет.

В то же время сообщается, что нынешнее состояние украинской системы разочаровало главных помощников Байдена, которые в течение последних недель ездили в Киев и были ознакомлены с элементами плана.

Они надеялись услышать что-то ощутимое, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку ей осталось всего четыре месяца в должности.

Украинский план широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику, заявил во вторник чиновник Госдепартамента.

Но американские и европейские чиновники заявили, что наиболее разработанной частью плана является первая фаза - запросы, связанные с вооружением, тогда как остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.

Напомним: