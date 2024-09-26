Зеленский встретился с Байденом
Четверг, 26 сентября 2024, 09:12
Президент Владимир Зеленский провел встречу президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента
Дословно ОП: "Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября".
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Детали: Зеленский поблагодарил Байдена и США за оказанную Украине помощь, а также ознакомил его с ситуацией в Украине, в частности на фронте.
Президенты приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.
Предыстория:
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- Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.
- Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.