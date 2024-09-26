Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский встретился с Байденом

Ирина Балачук, Иванна КостинаЧетверг, 26 сентября 2024, 09:12
Зеленский встретился с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Дословно ОП: "Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября".

Реклама:

Детали: Зеленский поблагодарил Байдена и США за оказанную Украине помощь, а также ознакомил его с ситуацией в Украине, в частности на фронте.

Президенты приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.
  • Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.

ЗеленскийБайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Зеленский
Зеленский и Макрон обсудили полную подготовку Францией бригады ВСУ
В США обвинили Зеленского в помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа
30 стран и ЕС приняли Декларацию о поддержке восстановления Украины
Последние новости
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Все новости...
Реклама:
Реклама: