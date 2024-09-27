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Встреча Зеленского и Трампа длилась час

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 19:26
Встреча Зеленского и Трампа длилась час

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в пятницу в Нью-Йорке продолжалась час.

Источник: собеседники в украинской делегации, "Европейская правда"

Детали: В частности, представитель украинской делегации в США сообщил, что встреча уже закончилась и в целом длилась один час.

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Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке в Trump Tower состоялась после резкого обострения, когда трамписты обвинили украинского президента во "вмешательстве в выборы" и помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался от встречи с президентом Украины.

Непосредственно перед встречей Дональд Трамп похвалил то, как Владимир Зеленский действовал во время попытки объявить Трампу импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения".

Он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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Зеленский перед общением с Трампом объяснил, что считал необходимым встретиться с обоими кандидатами в президенты США, поскольку любой из них может занять топ-должность, а Украина рассчитывает на поддержку и после выборов.

ТрампЗеленскийСША
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