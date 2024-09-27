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ОП: Зеленский рассказал Трампу о Плане победы и ситуации на Курщине

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 21:01
ОП: Зеленский рассказал Трампу о Плане победы и ситуации на Курщине
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в пятницу представил ему "план победы", рассказал о ситуации на фронте и, в частности, о состоянии дел на Курщине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Согласно сообщению, Зеленский рассказал Трампу о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

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Во время встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.

Отдельный фокус разговора был на постоянных обстрелах городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессора получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

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Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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Офис президентаЗеленскийТрампСША
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