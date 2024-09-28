Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 15:41
Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ
фото: РИА Новости

На Западе считают, что получили доказательства тайных поставок оружия в Россию из Китая – это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Источник: The Times, "Европейская правда"

Детали: Собеседник The Times утверждает, что Запад имеет доказательства участия неназванной китайской компании в поставках в Россию "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись в Украине.

Реклама:

Источник отказался раскрывать название компании, но уточнил, что соглашение о поставках России дронов было выполнено в 2023 году.

"Хотя китайское правительство, возможно, не признает этого, оно будет пытаться держать свою все большую поддержку (России. – Ред.) в тайне", – добавил чиновник, которого цитирует The Times.

Он, однако, подтвердил сообщение агентства Reuters о том, что Россия разработала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые использует в войне против Украины.

РЕКЛАМА:

Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что новая информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокое беспокойство", а члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".

В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл первым заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.

КитайРосcияоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Китай
Блинкен о заявлениях Китая относительно мира в Украине: Расходятся с действиями
Венгрия присоединится к формату "за мир в Украине", который основывают Китай и Бразилия
В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка – WSJ
Последние новости
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: