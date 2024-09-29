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КНДР заявила, что военная помощь США Украине является "невероятной ошибкой"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 04:12
КНДР заявила, что военная помощь США Украине является невероятной ошибкой
Флаг КНДР, фото AFP via Getty Images

Северная Корея, которую обвиняют в незаконных поставках оружия в Россию, заявила в воскресенье, что американская военная помощь Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против ядерной Федерации.

Источник: Reuters со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA)

Детали: Президент США Джо Байден объявил о новой помощи, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы помочь Киеву защитить себя, включая оружие большей дальности, которое повысит способность наносить удары по России с более безопасных расстояний.

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Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон эскалирует конфликт в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.

Прямая речь Ким Ё Чжон в заявлении, опубликованном KCNA: "Соединенные Штаты и Запад не должны отвергать или недооценивать серьезное предупреждение России".

"Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой".

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Детали: Ким Ё Чжон поставила под сомнение способность США и Запада "справиться с последствиями", когда, по ее словам, они "играют с огнем против России".

Правитель Кремля Владимир Путин не раз угрожал, что может применить ядерное оружие в случае, если Запад позволит бить по России дальнобойным оружием.

В публикации напоминают, что Северная Корея и Россия резко улучшили свои связи за последний год: их лидеры дважды встречались и договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое включает в себя обязательства по взаимной обороне.

По данным США, КНДР отправила в Россию по меньшей мере 16 500 контейнеров с вооружением с сентября прошлого года, и Россия выпускала ракеты из этих поставок по Украине.

Однако и Северная Корея, и Россия отрицают любую незаконную торговлю оружием.

КНДРСШАпомощь Украиневойна
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