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На фоне удара по Полтаве Воздушные силы напомнили о коварстве баллистики врага

Валентина РоманенкоВторник, 3 сентября 2024, 15:32
На фоне удара по Полтаве Воздушные силы напомнили о коварстве баллистики врага
Баллистическая ракета 9М723 от ОТРК «Искандер». фото с сайта Defence Express

В Полтаве 3 сентября была объявлена тревога из-за угрозы баллистики, но она долетает за считанные минуты в регионы, которые находятся близко к границе с оккупантом, в Воздушных силах призывают вовремя реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ в комментарии УП

Дословно: "Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу - очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, - это чрезвычайно опасно. "Искандер М", "Кинжал", С300/400 (летит по баллистической траектории -ред.), любая баллистика летит очень быстро.

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Как только Воздушные силы имеют информацию разведки об осуществлении врагом пусков ракет, или даже, что такой удар планируется, они сразу сообщают и объявляется воздушная тревога.

Еще раз просим всех соблюдать протоколы безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь жизнь свою и своих близких".

Что предшествовало: Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.

ПолтававойнаВоздушные силы ВСУракетный удар
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