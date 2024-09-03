СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштабом Беспилотных сил: не получали запрос

Служба безопасности Украины заявила, что не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Согласно действующему законодательству, начальник штаба командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных сил Украины.

Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем".

Обновлено: Позже пресс-служба СБУ дополнительно отметила следующее: "В 2020 году Службой безопасности Украины была осуществлена проверка Романа Гладкого в связи с его допуском к государственной тайне. В то время обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 4 части первой и частью второй статьи 23 закона Украины "О государственной тайне", которые бы препятствовали предоставлению допуска к государственной тайне, отсутствовали".

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Напомним: По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области от 11 апреля 2018 года об отмене ему допуска к государственной тайне.

Что предшествовало: Секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании этого комитета рассказывал, якобы Служба безопасности Украины не имела замечаний относительно назначения скандального Романа Гладкого на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем.

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