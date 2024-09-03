Сырский решил провести дополнительную проверку начштаба Сил Беспилотных систем
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о дополнительной специальной проверке органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого".
Детали: На время проверки его отстранят от выполнения служебных обязанностей.
Напомним: По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области от 11 апреля 2018 года об отмене ему допуска к государственной тайне.
Предыстория:
- Недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого. Это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал.
- В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь в спортивных соревнованиях представляла РФ.
- В Вооруженных силах Украины обвинения отвергли.
- Служба безопасности Украины 3 сентября заявила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.
- Позже пресс-служба СБУ дополнительно отметила следующее: "В 2020 году Службой безопасности Украины была осуществлена проверка Романа Гладкого в связи с его допуском к государственной тайне".