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Сырский решил провести дополнительную проверку начштаба Сил Беспилотных систем

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 23:09
Сырский решил провести дополнительную проверку начштаба Сил Беспилотных систем
Роман Гладкий. Фото - Википедия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о дополнительной специальной проверке органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого".

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Детали: На время проверки его отстранят от выполнения служебных обязанностей.

Напомним: По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области от 11 апреля 2018 года об отмене ему допуска к государственной тайне.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого. Это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал.
  • В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь в спортивных соревнованиях представляла РФ.
  • В Вооруженных силах Украины обвинения отвергли.
  • Служба безопасности Украины 3 сентября заявила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.
  • Позже пресс-служба СБУ дополнительно отметила следующее: "В 2020 году Службой безопасности Украины была осуществлена проверка Романа Гладкого в связи с его допуском к государственной тайне".

Сырский
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