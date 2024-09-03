Сырский решил провести дополнительную проверку начштаба Сил Беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о дополнительной специальной проверке органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого".

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Детали: На время проверки его отстранят от выполнения служебных обязанностей.

Напомним: По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области от 11 апреля 2018 года об отмене ему допуска к государственной тайне.

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