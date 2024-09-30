Сибига по поручению Зеленского поехал в Венгрию на переговоры с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского 30 сентября посетит Будапешт с рабочим визитом и проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Дословно: "Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии",

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Детали: В МИД отметили, что этот визит является продолжением регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии вскоре после назначения на должность.

По итогам переговоров министры планируют заявления для прессы.

Напомним:

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