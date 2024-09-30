Сибига по поручению Зеленского поехал в Венгрию на переговоры с Сийярто
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского 30 сентября посетит Будапешт с рабочим визитом и проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Дословно: "Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии",
Детали: В МИД отметили, что этот визит является продолжением регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии вскоре после назначения на должность.
По итогам переговоров министры планируют заявления для прессы.
Напомним:
- В конце недели Сийярто на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – как и словацкий министр Юрай Бланар.
- Также Венгрия присоединилась к обсуждению инициированного Китаем и Бразилией "плана прекращения войны", несмотря на его критику Украиной как такого, который даже не обсуждался с Киевом.
- В начале полугодового председательства Венгрии в ЕС премьер Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне" в Москву и Китай, чем вызвал раздражение многих столиц Евросоюза. ЕС дистанцировался от визитов Орбана, подчеркнув, что в этих поездках он представляет только собственную страну.