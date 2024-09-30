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Минприроды объяснило причину задымления и ухудшения качества воздуха в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 14:40
Минприроды объяснило причину задымления и ухудшения качества воздуха в Киеве
фото ГСЧС

Сейчас в столице наблюдается задымление, причиной которого являются пожары в экосистемах Киевской области.

Источник: Минприроды в соцсетях

Детали: Указано, что по данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас наблюдается средний уровень загрязненности воздуха.

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По состоянию на 7 утра локализовано семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП "Леса Украины" на Киевщине. В 10 утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

В министерстве также напомнили, что по информации Укргидрометцентра, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха.

Эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

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Такая ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное, объясняют в Минприроды. Пыль будет попадать в Украину волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. Впрочем для Киевской, Черниговской и Сумской областей качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока первого октября.

погодаКиев
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