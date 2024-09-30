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В ЦИК объяснили, почему частично возобновили работу Государственного реестра избирателей

Анастасия Проц, Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 15:07
В ЦИК объяснили, почему частично возобновили работу Государственного реестра избирателей
фото: "Радио Свобода"

Центральная избирательная комиссия разъяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ.

Источник: Управление коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК в комментарии УП, постановление ЦИК

Детали: Центральная избирательная комиссия обнародовала решение от 20 сентября 2024 года №54 о возобновлении работы автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, действующих на постоянной основе.

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Как отмечается в документе, ЦИК является распорядителем Государственного реестра избирателей и отвечает за его ведение в соответствии с законодательством. Одной из ключевых задач реестра является учет избирательных участков, существующих на постоянной основе.

"Украинская правда" поинтересовалась в управлении коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК о причинах принятия этого решения. Там объяснили, что обновление реестра является плановой работой, которая проводится ежегодно.

Дословно: "Это регулярная плановая работа, которая выполняется постоянно. У нас большое количество внутренне перемещенных лиц и разрушенных помещений. Мы уже ранее осуществляли определенные мероприятия, а теперь пришло время обновить информацию об избирательных участках. Это не означает, что выборы будут в ближайшее время - речь идет исключительно о плановых технических работах. Подобные мероприятия происходят ежегодно в соответствии с постановлениями. Главная цель - подготовить базу данных к возможным выборам после окончания войны. Сейчас это лишь техническая работа, и об организации выборов речь не идет", — прокомментировали в комиссии.

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Детали: Также в ЦИК отметили, что реестр еще не открыт для общего пользования, сейчас происходит внутренняя техническая работа.

"Сейчас восстановлено только часть реестра, которая касается избирательных участков. Другие направления пока не активны. Наша задача сейчас — обновить данные об избирательных участках, функционирующих на постоянной основе. В предыдущие годы мы также проводили технические работы - проверку связи и работоспособность реестра", — добавили в ЦИК.

Предыстория:

10 ноября 2023 года член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко в "Ток-шоу УП" сообщил, что они сейчас активно работают над тем, чтобы восстановить работу государственного реестра избирателей, впрочем выборы в любом случае планируют проводить после окончания войны.

По его словам, ЦИК важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, имеющие избирательное право, могли им воспользоваться.

ЦИК
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