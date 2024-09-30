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Пожизненное заключение получил резидент группы ФСБ, корректировавшей огонь по Запорожью

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 15:40
Пожизненное заключение получил резидент группы ФСБ, корректировавшей огонь по Запорожью
фото СБУ

Приговоры получили двое жителей Запорожья, которые корректировали вражеские обстрелы по городу.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Пожизненный срок заключения получил резидент (руководитель) агентурной группы ФСБ РФ, которая действовала в Запорожье. Его сообщнику суд назначил 15 лет лишения свободы.

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Как отмечают в прокуратуре, с сентября 2022 года фигуранты передавали представителям ФСБ РФ информацию о местах расположения объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Украины, дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины, а также их военной техники, последствий ракетного поражения военными РФ инфраструктуры областного центра.

По полученным от куратора координатам они проводили разведку местности Запорожья и пригорода с целью установления мест для будущих схронов вражеского оружия. Планировалось, что в дальнейшем эти тайники будут использоваться при подготовке и проведении террористических актов.

По данным спецслужбы, весной 2023 года злоумышленники готовили серию терактов против командования Вооруженных сил Украины и спецназовцев СБУ, которые выполняют боевые задачи на южном фронте.

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Информацию российской спецслужбе осужденные передавали через мессенджер, используя функцию автоматического удаления сообщений.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленников во время спецоперации в Запорожье в начале мая 2023 года.

Материалами уголовного производства подтверждено использование оккупантами разведданных этой агентгруппы во время ракетного обстрела Запорожья, в результате которого погибли люди.

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры два гражданина Украины признаны виновными в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Одному из них суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы, другому - 15 лет за решеткой с конфискацией имущества каждому.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

шпионажСБУЗапорожьеОфис генпрокурора
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