Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP
Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.
Источник: The Washington Post
Детали: Источники издания сообщают, что операция может начаться в ближайшее время.
"Операция будет сосредоточена на зачистке военной инфраструктуры "Хезболлы" вдоль границы с целью устранения угрозы для израильских пограничных общин", – сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
Информацию изданию подтвердил израильский чиновник, ознакомленный с операцией, отметив, что в понедельник израильские войска уже провели ограниченные рейды на территории Ливана.
Оба источника говорили на условиях анонимности из-за деликатности обсуждаемого вопроса.
Предыстория:
- Подготовка к операции происходит на фоне консультаций между правительствами США и Израиля, причем Вашингтон продолжает призывать Израиль избегать полномасштабного конфликта и прибегать к ограниченным действиям.
- 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.