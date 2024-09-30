Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP

"Украинская правда"Понедельник, 30 сентября 2024, 18:34
Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP
Израильские войска готовят к военному наступлению. Фото: Getty Images

Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.

Источник: The Washington Post

Детали: Источники издания сообщают, что операция может начаться в ближайшее время. 

Реклама:

"Операция будет сосредоточена на зачистке военной инфраструктуры "Хезболлы" вдоль границы с целью устранения угрозы для израильских пограничных общин", – сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Информацию изданию подтвердил израильский чиновник, ознакомленный с операцией, отметив, что в понедельник израильские войска уже провели ограниченные рейды на территории Ливана.

Оба источника говорили на условиях анонимности из-за деликатности обсуждаемого вопроса.

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

  • Подготовка к операции происходит на фоне консультаций между правительствами США и Израиля, причем Вашингтон продолжает призывать Израиль избегать полномасштабного конфликта и прибегать к ограниченным действиям.
  • 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.

ИзраильЛиванвойнатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CPJ призывает прекратить систематическое давление со стороны Офиса президента на "Украинскую правду"

ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России

СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых

Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных

В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина

"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Все новости...
Израиль
Израиль готовится к наземному вторжению в Ливан – WSJ
CNN: Байден планирует разговор с Нетаньяху, чтобы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке
У Байдена не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане – WP
Последние новости
05:58
CPJ призывает прекратить систематическое давление со стороны Офиса президента на "Украинскую правду"
05:26
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО – Кличко
04:52
обновляется от 00:06Россияне атакуют беспилотниками регионы Украины
04:30
ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
03:36
Вблизи Черкасс был слышен звук взрыва – СМИ
03:20
Бывший чемпион мира пришел на битву взглядов против польского боксера с мечом
02:46
ОбновленоНа Киевщине и на подступах к столице ПВО работает по вражеским целям
02:30
Последствия урагана "Милтон" в США: 10 погибших, миллионы людей без электричества
01:24
Зеленский представил премьеру Италии План победы
00:58
Зеленский и Мелони обсудили подготовку нового пакета по безопасности для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: