Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP

Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.

Источник: The Washington Post

Детали: Источники издания сообщают, что операция может начаться в ближайшее время.

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"Операция будет сосредоточена на зачистке военной инфраструктуры "Хезболлы" вдоль границы с целью устранения угрозы для израильских пограничных общин", – сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Информацию изданию подтвердил израильский чиновник, ознакомленный с операцией, отметив, что в понедельник израильские войска уже провели ограниченные рейды на территории Ливана.

Оба источника говорили на условиях анонимности из-за деликатности обсуждаемого вопроса.

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