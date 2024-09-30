Зеленский о реализации Плана победы: Ждем от партнеров "конкретных вещей"
Президент Владимир Зеленский говорит, что после визита в США ждет конкретных действий от партнеров Украины для усиления стратегии и реализации Плана победы.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам
Детали: По его словам, он только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Говорил с военными, правительством и Офисом президента.
Прямая речь: "Наши команды – украинская и американская – уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе".
Больше деталей: Зеленский отметил, что для победы нужно объединить силу оружия и силу дипломатии, потому что они "работают эффективно всегда только вместе".
Прямая речь: "Именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя".
Напомним:
- 5 сентября сообщалось, что Зеленский хочет лично на встрече формата "Рамштайн" попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.
- Заседание в формате "Рамштайн" состоится 12 октября.