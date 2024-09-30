Зеленский о реализации Плана победы: Ждем от партнеров "конкретных вещей"

Президент Владимир Зеленский говорит, что после визита в США ждет конкретных действий от партнеров Украины для усиления стратегии и реализации Плана победы.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам

Детали: По его словам, он только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Говорил с военными, правительством и Офисом президента.

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Прямая речь: "Наши команды – украинская и американская – уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе".

Больше деталей: Зеленский отметил, что для победы нужно объединить силу оружия и силу дипломатии, потому что они "работают эффективно всегда только вместе".

Прямая речь: "Именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя".

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Напомним: