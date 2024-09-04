Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 64 пострадали

Семь человек, среди которых 7-летний ребенок, погибли и еще 64 пострадали в результате российского ракетного удара по Львову.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Черный день для нашей области. Пятый погибший человек. Это – ребенок. Количество пострадавших возросло до 38".

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Детали: По состоянию на 13:00, по словам Садового, в больницы обратилось 64 человека, среди них – 8 детей.

Сначала местные власти сообщали о 3 погибших детях, но в 13:27 мэр Львова сообщил, что всех погибших в результате удара РФ идентифицировали. Среди них один ребенок – девочка 7 лет.

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Детали: Ранее Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина. По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информация о погибшем мужчине уточняется.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ЗИНКЕВИЧА. КОЛЛАЖ УП

"Среди пострадавших – 5 детей. То, что известно по состоянию на сейчас: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо – имеют легкие повреждения", – уточнил глава ОВА.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что "11 пациентов находятся в критическом состоянии в больницах Львова".

ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ЗИНКЕВИЧА. КОЛЛАЖ УП

Он добавил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей.

фото ГСЧС

Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.

фото ГСЧС

5 сентября во Львове объявили День траура.

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