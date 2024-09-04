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Ракетный удар: во Львове 17 пострадавших, из них 5 "тяжелых", горят дома, повреждены 2 школы

Алена Ивашкив, Ирина БалачукСреда, 4 сентября 2024, 07:25
Ракетный удар: во Львове 17 пострадавших, из них 5 тяжелых, горят дома, повреждены 2 школы
Последствия атаки на Львов, фото: Андрей Садовый

В результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар, 17 человек пострадали. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Детали: По его словам, все профильные службы выехали на место.

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Мэр Львова Андрей Садовый добавил, есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

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Две школы сегодня обучение не начнут: ученики "Арники" и 17 школы остаются дома.

Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: Андрей Садовий
фото: Андрей Садовый

В 6.44 Садовый сообщил, что уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов.

Среди них 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.

Обновлено: В 7:12 Садовый сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела возросло до 17.

"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", – написал мэр.

Он также добавил, что власти вынуждены на некоторое время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове. В частности, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

"Трамвай № 2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збиральной", – подытожил Садовый.

Напомним:

Львовракетный удар
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