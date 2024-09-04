Ракетный удар: во Львове 17 пострадавших, из них 5 "тяжелых", горят дома, повреждены 2 школы
В результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар, 17 человек пострадали. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый в Telegram
Детали: По его словам, все профильные службы выехали на место.
Наслідки ракетного удару у Львові. Відео: Говорить великий Львів pic.twitter.com/bc4MCJkUOC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024
Мэр Львова Андрей Садовый добавил, есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.
Две школы сегодня обучение не начнут: ученики "Арники" и 17 школы остаются дома.
Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.
Информация о пострадавших уточняется.
В 6.44 Садовый сообщил, что уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов.
Через російський ракетний удар у Львові виникла пожежа pic.twitter.com/xdJ8s3Wp1m— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024
Среди них 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.
Обновлено: В 7:12 Садовый сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела возросло до 17.
"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", – написал мэр.
Он также добавил, что власти вынуждены на некоторое время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове. В частности, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.
"Трамвай № 2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збиральной", – подытожил Садовый.
Напомним:
- В ночь на 4 сентября во Львовской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам, в городе были слышны взрывы.
- Две группы крылатых ракет летели курсом на Львовщину.
- Также во Львов прилетели ракеты "Кинжал".