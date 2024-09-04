Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Премьер Ирландии прибыл в Украину

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 4 сентября 2024, 10:57

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда", ирландская телерадиокомпания RTE

Детали: Журналист RTE обнародовал видео с ирландским премьером на киевском вокзале.

Реклама:

Оба лидера обсудят продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС и заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Визит премьера Ирландии происходит после вчерашнего ракетного удара России по Полтаве, в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

Выступая накануне сегодняшнего визита, Харрис сказал: "Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник – мрачное и ужасное напоминание об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно. Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших".

ВИДЕО ДНЯ

Харрис и Зеленский совместно подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое вчера обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Соглашение, которое впервые обсуждалось между правительствами двух стран во время встречи Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле, согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, предоставленная Украине, будет оставаться нелетальной.

Напомним:

  • Украина и Ирландия в четверг, 22 августа, провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.
  • На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

ИрландияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Ирландия
В Ирландии арестовали мужчину за угрозы премьер-министру онлайн
В Ирландии Россию назвали одной из немногих стран, которые пытаются там шпионить
Чехия, Словения, Ирландия: Зеленский анонсировал еще три соглашения по безопасности
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: