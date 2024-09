Премьер Ирландии прибыл в Украину

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда", ирландская телерадиокомпания RTE

Детали: Журналист RTE обнародовал видео с ирландским премьером на киевском вокзале.

Оба лидера обсудят продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС и заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Визит премьера Ирландии происходит после вчерашнего ракетного удара России по Полтаве, в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

Выступая накануне сегодняшнего визита, Харрис сказал: "Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник – мрачное и ужасное напоминание об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно. Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших".

Харрис и Зеленский совместно подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое вчера обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Соглашение, которое впервые обсуждалось между правительствами двух стран во время встречи Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле, согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, предоставленная Украине, будет оставаться нелетальной.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA