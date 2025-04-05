По всей Украине 6 апреля объявят День траура из-за удара по Кривому Рогу – вице-премьер

последствия удара по Кривому Рогу, фото: Владимир Зеленский в Telegram

По всей Украине 6 апреля будет объявлен День траура по жертвам удара РФ по Кривому Рогу, который произошел 4 апреля.

Источник: вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

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Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в общинах будет объявлен День траура.

От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода – флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина".

Что предшествовало: Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, и 74 раненых.

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С понедельника по среду – 7, 8 и 9 апреля – в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим в результате пятничных атак российской армии.

Было также известно, что Киевщина 6 апреля объявила День траура по погибшим в результате ракетного удара по Кривому Рогу.