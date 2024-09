Прем’єр Ірландії прибув до України

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда", ірландська телерадіокомпанія RTE

Деталі: Журналіст RTE оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Обидва лідери обговорять триваючу війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем'єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: "Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих".

Гарріс та Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA