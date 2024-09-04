Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Прем’єр Ірландії прибув до України

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 4 вересня 2024, 10:57

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда", ірландська телерадіокомпанія RTE

Деталі: Журналіст RTE оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Реклама:

Обидва лідери обговорять триваючу війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем'єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: "Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих".

ВІДЕО ДНЯ

Гарріс та Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Нагадаємо:

  • Україна та Ірландія у четвер, 22 серпня, провели останній раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди.
  • Наразі Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

ІрландіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Ірландія
В Ірландії заарештували чоловіка за погрози прем’єр-міністру онлайн
В Ірландії Росію назвали однією з небагатьох країн, які намагаються там шпигувати
Чехія, Словенія, Ірландія: Зеленський анонсував ще три безпекові угоди
Останні новини
17:25
Ле Пен пропонує Макрону вийти з глухого політичного кута через референдум
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: