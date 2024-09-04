Россияне ракетным ударом убили во Львове мать и 3 детей
В результате российского ракетного удара по Львову погибли 4 члена одной семьи – мать и трое дочерей.
Источник: мэр города Андрей Садовый в Telegram, Украинский католический университет в Facebook
Прямая речь Садового: "После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме".
Детали: Он опубликовал фото семьи и указал, что на нем позади стоит 21-летняя Ярина Базилевич, которая работала в офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025".
"В центре Европы Россия уничтожает украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее.
Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – подытожил Садовый.
Украинский католический университет сообщил, что мужчина находится в критическом состоянии.
18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ.
Предыстория:
- Утром 4 сентября россияне нанесли удар по Львову.
- Позже стало известно, что в результате российского ракетного удара по Львову 7 человек, среди них 3 ребенка, погибли и еще 47 пострадали.