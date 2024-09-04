Россияне ракетным ударом убили во Львове мать и 3 детей

В результате российского ракетного удара по Львову погибли 4 члена одной семьи – мать и трое дочерей.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Telegram, Украинский католический университет в Facebook

Прямая речь Садового: "После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме".

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Детали: Он опубликовал фото семьи и указал, что на нем позади стоит 21-летняя Ярина Базилевич, которая работала в офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025".

"В центре Европы Россия уничтожает украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее.

Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – подытожил Садовый.

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Украинский католический университет сообщил, что мужчина находится в критическом состоянии.

18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ.

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