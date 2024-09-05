В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО, в воздухе еще несколько дронов – Кличко
Четверг, 5 сентября 2024, 07:18
Утром 5 сентября в Киеве были слышны взрывы.
Источник: "Суспільне", начальник КГВА Сергей Попко, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: Из-за угрозы "Шахедов" в столице более семи часов продолжается воздушная тревога. Попко сообщил, что в городе работает ПВО.
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Прямая речь Кличко: "В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога всю ночь".
Дополнено: Чуть позже мэр добавил, что в воздушном пространстве над столицей еще "находятся несколько дронов", и призвал жителей не покидать укрытий.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Поздно вечером 4 сентября российские войска запустили ударные БпЛА. Также есть информация о взлете Ту-22.
- В ночь на 5 сентября в Киевской области противовоздушная оборона дважды работала по вражеским беспилотникам: около полуночи и около 3.00.