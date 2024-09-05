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В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО, в воздухе еще несколько дронов – Кличко

Алена Ивашкив, Ирина БалачукЧетверг, 5 сентября 2024, 07:18
В Киеве прогремели взрывы и работает ПВО, в воздухе еще несколько дронов – Кличко
фото: Генштаб ВСУ

Утром 5 сентября в Киеве были слышны взрывы.

Источник: "Суспільне", начальник КГВА Сергей Попко, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Из-за угрозы "Шахедов" в столице более семи часов продолжается воздушная тревога. Попко сообщил, что в городе работает ПВО. 

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Прямая речь Кличко: "В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!  В столице воздушная тревога всю ночь".

Дополнено: Чуть позже мэр добавил, что в воздушном пространстве над столицей еще "находятся несколько дронов", и призвал жителей не покидать укрытий.

Напомним:

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