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Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но сделал вид, что не знает, чьи они

Станислав ПогориловЧетверг, 5 сентября 2024, 10:15
Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но сделал вид, что не знает, чьи они
Фото: Минобороны Беларуси

В белорусском Генштабе заявили, что ночью 5 сентября на территорию страны залетели российские беспилотники и их пришлось сбивать, однако сделали вид, что не знают, откуда БПЛА были запущены.

Источник: Минобороны Беларуси, провластное издание "Белта"

Прямая речь начальника главного штаба, первого заместителя командующего ВВС Сергея Фролова: "Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами".

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Детали: По его словам, было принято решение на уничтожение БПЛА. "По данному факту проводится проверка", отметил военный.

Белорусский военный никоим образом не обмолвился о том, что это были беспилотники, которые запустила Россия по Украине.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • С вечера 4 сентября российские войска запускали на территорию Украины ударные БпЛА.
  • Перед этим "Беларускі Гаюн" сообщал, что в ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.

ШахедБеларусьРосcия
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