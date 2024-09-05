Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но сделал вид, что не знает, чьи они
В белорусском Генштабе заявили, что ночью 5 сентября на территорию страны залетели российские беспилотники и их пришлось сбивать, однако сделали вид, что не знают, откуда БПЛА были запущены.
Источник: Минобороны Беларуси, провластное издание "Белта"
Прямая речь начальника главного штаба, первого заместителя командующего ВВС Сергея Фролова: "Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами".
Детали: По его словам, было принято решение на уничтожение БПЛА. "По данному факту проводится проверка", отметил военный.
Белорусский военный никоим образом не обмолвился о том, что это были беспилотники, которые запустила Россия по Украине.
Напомним:
- С вечера 4 сентября российские войска запускали на территорию Украины ударные БпЛА.
- Перед этим "Беларускі Гаюн" сообщал, что в ночь на 5 сентября около 1.00 два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители, в Гомельском районе слышны взрывы.