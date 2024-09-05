Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но сделал вид, что не знает, чьи они

В белорусском Генштабе заявили, что ночью 5 сентября на территорию страны залетели российские беспилотники и их пришлось сбивать, однако сделали вид, что не знают, откуда БПЛА были запущены.

Источник: Минобороны Беларуси, провластное издание "Белта"

Прямая речь начальника главного штаба, первого заместителя командующего ВВС Сергея Фролова: "Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами".

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Детали: По его словам, было принято решение на уничтожение БПЛА. "По данному факту проводится проверка", отметил военный.

Белорусский военный никоим образом не обмолвился о том, что это были беспилотники, которые запустила Россия по Украине.

Напомним:

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