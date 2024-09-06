Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар РФ по Павлограду: 1 погибший, количество раненых возросло до 58, среди них 5 детей

Анастасия ПроцПятница, 6 сентября 2024, 12:49
Ракетный удар РФ по Павлограду: 1 погибший, количество раненых возросло до 58, среди них 5 детей
ФОТО: ГСЧС

6 сентября российские военные ударили пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду в Днепропетровской области, известно об 1 погибшем и 58 пострадавших, среди них пятеро детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушные силы, ГСЧС

Прямая речь Лысака: "Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях".

Реклама:
 
ФОТО: ГСЧС

Детали: Ранее воздушники предупреждали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области и призвали жителей перейти в укрытие: "Павлоград немедленно в укрытие!"

 
ФОТО: ГСЧС

Обновлено: Позже Лысак сообщил об одном погибшем и 18 пострадавших, среди них ребенок.

Прямая речь: "К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также, по его словам, в городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Чрезвычайники укротили огонь и спасли пять человек.

 
ФОТО: ГСЧС

Впоследствии глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 30.

"Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", –  добавил Лысак.

Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что уже известно о 40 пострадавших в результате российской атаки по городу.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 12:52 Воздушные силы заявили, что около 10:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

"Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей –  РФ", – отметили воздушники.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил о полусотне пострадавших. По его словам, самым старшим 86 лет, а самому маленькому –  4. Всем оказывают необходимую помощь. Кроме того, побиты дома местных. Последствия еще уточняют.

Позже ГСЧС отметили, что количество пострадавших в результате российской атаки по Павлограду возросло до 55. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

В 14:55 Лысак написал о 58 пострадавших, среди них 5 детей. По его словам у пострадавших рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Трое мужчин 30, 68 и 69 лет в тяжелом состоянии в больнице.

Также в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще 2 побиты.

Напомним:

  • 5 сентября Мирноградская городская военная администрация сообщила об отмене эвакуационных поездов из города Покровск Донецкой области из-за осложнения ситуации с безопасностью.
  • Начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые вывозят гражданское население Донецкой области, стала станция Павлоград Днепропетровской области.
  • 4 сентября глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.

Днепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне били по Днепропетровской области: 2 раненых, повреждено жилье, авто и ЛЭП
Россияне били по Никопольщине – повредили птицекомплекс и админздание
Россияне били по Никополю: пострадали четверо женщин
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: