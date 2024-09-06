Глава Львовской ОГА выделил из бюджета 25 млн грн на дорогу к отелю своего отца – СМИ

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в курортном поселке Сходница к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.

Источник: NGL.media

Дословно: "Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий потратил 25 млн грн из бюджета на дорогу к частному курорту своего отца".

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Детали: Расследователи узнали, что в курортном поселке Сходница на Львовщине Зиновий Козицкий построил большой гостинично-развлекательный комплекс. Также он собирается строить там еще один отель и, вероятно, - лыжную трассу.

Отель построен на улице Горной и о ее реконструкции за 25 млн грн речь идет.

Реконструкцию этой улицы общей стоимостью 12,76 млн грн начали осенью 2021 года, однако подрядчик - турецкая компания "Онур" - успел до конца года отремонтировать за счет госбюджета лишь незначительный отрезок на 1,9 млн грн. Следующие полтора года о завершении проекта не вспоминали из-за полномасштабной войны.

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В начале июня 2023 года поселковый голова Сходницы Иван Пиляк обратился к председателю Львовской ОГА с официальным письмом, прося продолжить ремонт за счет уже областного бюджета.

Вскоре Козицкий согласовал продолжение реконструкции, стоимость которой за полтора года простоя выросла почти вдвое - до 25 млн грн. Ранее для выделения денег необходимо было решение областного совета, однако за последние два года депутаты полностью потеряли влияние на распределение областного бюджета, которым теперь распоряжается исключительно ЛОВА.

Реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных ЛОВА в 2023 году.

Улица Горная - это крутая боковая улочка на окраине Сходницы, вдоль которой широко разбросаны менее десятка домов, в том числе и заброшенных, и небольшой отель.

Обновленная почти двухкилометровая улица с гладким асфальтом и фонарями освещения проезжей части повлияет лишь на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине холма.

Там стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, принадлежащий Зиновию Козицкому, отцу Максима Козицкого.

Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируют как "велнес-курорт Панорама Сходница".

Гостинично-развлекательный комплекс компании "Нормаз плаза", которая находится под контролем Зиновия Козицкого NGL.media

Строительством отеля занималась компания "Нормаз плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий.

Примерно в двух километрах от "Панорамы Сходница" дальше в горы расположен хутор Гута. В августе этого года по меньшей мере четыре гектара в Гуте перешли в собственность Зиновия Козицкого и его бизнес-партнёрши Элеоноры Тертичной.

Местные убеждены, что здесь будут строить новый большой комплекс отдыха.

Дорогу к Гуте значительно расширили и обезопасили от подмывов, обустроив несколько гидротехнических сооружений. Расширенный и укрепленный отрезок длиной около 1,7 км завершается как раз возле участков Козицкого и Тертичной.

Дорога к хутору Гута усеяна строительной техникой турецкой компании "Онур", которая построила и первый почти двухкилометровый отрезок к "Панораме Сходница".

Дорога в Гуту NGL.media

Если первую часть дороги заказывал Сходницкий поселковый совет, а оплачивали работу из областного бюджета, то вторую часть заказал и оплачивает частный инвестор. В "Онуре" отказалась раскрыть его имя.

Впоследствии журналисты узнали, что заказчиком реконструкции дороги в Гуту является ООО "Нормаз Плаза", а стоимость проекта составляет 24,45 млн грн.

Стоимость реконструкции примерно 1700 метров лесной дороги соизмерима со стоимостью ремонта и освещения ул. Горной протяженностью 1,9 км, который обошелся в 25 млн грн. Таким образом, общая стоимость составит почти 50 млн грн, из которых половина оплачена за счет налогоплательщиков.

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Решение о таком использовании бюджетных денег принимал председатель Львовской ОГА, что является очевидным конфликтом интересов - ведь единственным реальным выгодоприобретателем крупнейшей расходы ЛОВА на дороги в 2023 году оказалась компания его отца.

Максим Козицкий отказался от комментариев, переадресовав вопрос журналистов к своему заместителю Юрию Бучко, который утверждает, что в ЛОВА ничего не знают об этой дороге в Сходнице.

Обновлено: Зиновий Козицкий впоследствии в комментарии журналистам отметил, что стал совладельцем комплекса в мае 2024 года, а реконструкцию дороги начали еще в 2021-м.

Он также утверждает, что на окраине Сходницы, где отремонтировали дорогу, выделили десятки земельных участков под застройку, поэтому вскоре там может появиться жилой квартал. Бизнесмен заявляет, что его нельзя назвать единственным "выгодоприобретателем от реконструкции" и что о ремонте просила община поселка.

Дословно: "Относительно конфликта интересов и "единоличных" решений Максима Козицкого. Прежде всего, этот тезис несправедлив хотя бы потому, что вопрос реконструкции дороги рассматривали и принимали коллегиально в Сходницкой общине, еще до того, как Максим Козицкий занял должность главы ЛОВА, а я - стал совладельцем бизнеса".