Самая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам
Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны – Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск – осуществили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ
Прямая речь источника издания: ""Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск".
Детали: Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
СБУ та Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах. Політ дронів фіксували місцеві мешканці. Відео з російського телеграм-каналу Astra pic.twitter.com/F1rQ0usRk3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2024ВИДЕО ДНЯ
Местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.
"Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами. СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", – подытожил собеседник УП.
Предыстория:
- Ранее российские Telegram-каналы сообщал, что дроны атаковали три российских аэродрома.
- В частности, была информации об атаке дронов на военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетает истребитель МиГ-31К.
- Также писали об ударе по военному аэродрому "Балтимор", что в Воронеже. Там возник пожар.
- Кроме того, местные СМИ сообщали об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Местные жители утверждали, что после атаки БПЛА горит военный аэродром.
- Позже российское минобороны заявило, что Украина запустила по военным целям на территории РФ более сотни беспилотников, и уверяет, что 117 БпЛА удалось сбить.