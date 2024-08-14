Самая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам

Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны – Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск – осуществили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Прямая речь источника издания: ""Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск".

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Детали: Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

СБУ та Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах. Політ дронів фіксували місцеві мешканці. Відео з російського телеграм-каналу Astra pic.twitter.com/F1rQ0usRk3 ВИДЕО ДНЯ August 14, 2024

Местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

"Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами. СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", – подытожил собеседник УП.

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