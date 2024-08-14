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Самая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 14:16
Самая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам
Беспилотники "Бобер" и UJ-22 Airborne. Фото иллюстративное с сайта kmu.gov.ua

Дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны – Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск – осуществили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Прямая речь источника издания: ""Веселая" ночка сегодня была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск".

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Детали: Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

Местные паблики сообщали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

"Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами. СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", – подытожил собеседник УП.

Предыстория:

  • Ранее российские Telegram-каналы сообщал, что дроны атаковали три российских аэродрома.
  • В частности, была информации об атаке дронов на военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетает истребитель МиГ-31К.
  • Также писали об ударе по военному аэродрому "Балтимор", что в Воронеже. Там возник пожар.
  • Кроме того, местные СМИ сообщали об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Местные жители утверждали, что после атаки БПЛА горит военный аэродром. 
  • Позже российское минобороны заявило, что Украина запустила по военным целям на территории РФ более сотни беспилотников, и уверяет, что 117 БпЛА удалось сбить.  

СБУбеспилотникиРосcияаэродром
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