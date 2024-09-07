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Зеленский: Ситуация на Покровском направлении лучше, но не хочу говорить раньше времени

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 18:09
Зеленский: Ситуация на Покровском направлении лучше, но не хочу говорить раньше времени
ситуация на Покровском направлении, deepstatemap

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, однако отказался подробно ее комментировать до стабилизации.

Источник: Зеленский в интервью журналистам телемарафона в Италии

Прямая речь: "Во-первых, ситуация в любом случае там непростая. Я благодарен воинам.

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До моего выезда сюда (в Италию – ред.) 3-4 суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали 3 раза в день с [главнокомандующим ВСУ Александром] Сырским.

Я не хочу говорить раньше времени. Если можно, немножко потерпите. Когда там полностью все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать об этом".

Что предшествовало: 5 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении, и "за последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр".

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По данным издания Forbes, украинские военные имели в резерве четыре или пять бригад, которые сейчас работают на Покровском направлении и проводят небольшие контратаки, которые замедляют и отбрасывают россиян.

ЗеленскийДонецкая областьвойна
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