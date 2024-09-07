Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В соцсети Х произошел глобальный сбой

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 18:39
В соцсети Х произошел глобальный сбой
иллюстративное фото NurPhoto via Getty Images

В соцсети Х (Twitter) в субботу после 17 часов зафиксирован глобальный сбой.

Источник: Downdetector

Детали: Как видно из графика, пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах около 17:17, пик фиксировался около 17:30, после чего сообщения о проблемах в соцсети пошли на спад. После 18 часов таких сообщений стало существенно меньше.

Реклама:

52% сообщений о проблемах с соцсетью касались работы приложения, 46% - вебсайта. 2% имели проблемы с авторизацией в системе.

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

соцсетиинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет

The Guardian: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Минприроды: загрязненные воды Сейма могут достичь водозаборов Киевщины 14-16 сентября

В четверг в Украине электроэнергию не будут выключать

Полиция: Страйкбольную гранату на футбольную площадку в столице бросил 16-летний юноша

Скандал с избиением военного в Смеле: Суд арестовал 28-летнего подозреваемого

Все новости...
соцсети
Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности
Дуров впервые прокомментировал задержание
Макрон защитил решение о предоставлении гражданства Франции основателю Telegram
Последние новости
02:44
На Киевщине работает ПВО по вражеским "Шахедам"
02:30
обновляется от 21:45В Киеве и ряде областей воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"
01:56
Экс-премьеру Албании и лидеру оппозиции официально объявили обвинения в коррупции
01:08
DeepState: россияне оккупировали Лесовку в Донецкой области
00:48
Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет
00:14
боксМой лагерь стартовал: Усик обратился к Фьюри
23:50
Как питаться при диарее: медицинские советы
23:44
Российские войска ранили двух человек на приграничье Сумщины
23:27
Директор Харьковского литературного музея: "Сохранение культурного наследия не было нормой для нас"
23:26
Новости экономики 11 сентября: восстановление полноценного движения метро, пожелания МВФ для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: