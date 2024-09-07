В соцсети Х произошел глобальный сбой

В соцсети Х (Twitter) в субботу после 17 часов зафиксирован глобальный сбой.

Источник: Downdetector

Детали: Как видно из графика, пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах около 17:17, пик фиксировался около 17:30, после чего сообщения о проблемах в соцсети пошли на спад. После 18 часов таких сообщений стало существенно меньше.

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52% сообщений о проблемах с соцсетью касались работы приложения, 46% - вебсайта. 2% имели проблемы с авторизацией в системе.

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.