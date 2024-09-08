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Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
Дмитрий Лубинец, фото Getty Images

Украина запретила российским военнопленным звонить близким в Россию, теперь им разрешено только писать письма.

Источник: омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в субботу вечером

Детали: Лубинец отметил, что "все чаще и чаще российские военные убивают украинских военнопленных, это фиксируют не только международные организации, но и представители Украины". По его мнению, такие действия поощряются высшим руководством РФ.

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В то же время в Украине действует 4 специальных лагеря для российских военнопленных, и там условия пребывания соответствуют Женевским конвенциям.

Прямая речь: "Некоторые вещи, скажу откровенно, мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию РФ. Наша позиция была очень проста: согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонный звонок.

По состоянию на сейчас нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но право на осуществление телефонных звонков у них уже нет".

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Что предшествовало: Телеканал CNN обнародовал видео, на котором, вероятно, российские военные убивают трех солдат ВСУ во время сдачи в плен в августе на Покровском направлении.

Вместе с тем, 3 сентября Донецкая областная прокуратура сообщила, что российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении.

пленныеомбудсмен
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