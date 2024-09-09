В Чернобыльский зоне новый пожар: привлекли 4 сотни спасателей, тушат уже 2-е сутки 

В Чернобыльской зоне на Киевщине возник новый пожар на открытой территории – его тушат уже вторые сутки, сейчас привлечены 4 сотни пожарных.

Источник: ГСЧС в Telegram и спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГСЧС: "На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.

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Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки".

Фото ГСЧС

Детали: Также сообщается, что к ликвидации пожара привлекли 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос – работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

фото ГСЧС

Как уточнила в комментарии УП спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, горит снова в Чернобыльской зоне.

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"Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки", – пояснила Рубан.

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