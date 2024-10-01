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Израиль заявил о "следующем этапе боевых действий" и нанес удары по Бейруту

Алена ИвашкивВторник, 1 октября 2024, 01:39
Израиль заявил о следующем этапе боевых действий и нанес удары по Бейруту
фото: IDF

ЦАХАЛ заявил об усилении обороны вдоль линии соприкосновения и подготовке к следующим этапам боевых действий.

Источник: The Times of Israel, Israel Defense Forces в Telegram, AFP со ссылкой на неназванного чиновника в Ливане

Детали: Израильские военные заявили, что начальник Северного командования генерал-майор Ори Гордин недавно утвердил тактические планы боя с офицерами, которые будут задействованы в потенциальном наземном наступлении.

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Израильский кабинет безопасности также провел заседание, чтобы обсудить развитие событий.

Кроме этого, представитель службы безопасности Ливана заявил, что Израиль нанес по меньшей мере шесть ударов по южному Бейруту после полуночи во вторник после того, как израильская армия призвала жителей пригорода, где базируется Хезболла, известного как Дахие, эвакуироваться.

"Шесть или семь израильских ударов нанесли по южному пригороду Бейрута", - сказал чиновник для AFP, пожелавший остаться анонимным.

Предыстория: 

  • В понедельник вечером стало известно, что ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.
  • 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.
  • СМИ сообщили, что Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.

ИзраильЛиванБлижний Восток
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