Израиль заявил о "следующем этапе боевых действий" и нанес удары по Бейруту

ЦАХАЛ заявил об усилении обороны вдоль линии соприкосновения и подготовке к следующим этапам боевых действий.

Источник: The Times of Israel, Israel Defense Forces в Telegram, AFP со ссылкой на неназванного чиновника в Ливане

Детали: Израильские военные заявили, что начальник Северного командования генерал-майор Ори Гордин недавно утвердил тактические планы боя с офицерами, которые будут задействованы в потенциальном наземном наступлении.

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Израильский кабинет безопасности также провел заседание, чтобы обсудить развитие событий.

Кроме этого, представитель службы безопасности Ливана заявил, что Израиль нанес по меньшей мере шесть ударов по южному Бейруту после полуночи во вторник после того, как израильская армия призвала жителей пригорода, где базируется Хезболла, известного как Дахие, эвакуироваться.

Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися. pic.twitter.com/RPRX9erK9S РЕКЛАМА: October 1, 2024

"Шесть или семь израильских ударов нанесли по южному пригороду Бейрута", - сказал чиновник для AFP, пожелавший остаться анонимным.

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