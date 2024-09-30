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СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 сентября 2024, 22:30
СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем
скриншот

Ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.

Источник: Times of Israel, Reuters

Детали: Источники издания Reuters вечером понедельника сообщили, что Ливанская армия отходит с нескольких позиций на южной границе с Израилем.

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В СМИ сообщают, что Ливанские войска отступили минимум на пять километров к северу.

Отступление продолжается из-за сообщений о неизбежном израильском наземном вторжении на юг Ливана.

Ливанские СМИ также сообщили о массированном артиллерийском обстреле израильтянами пограничной деревни Ваззани.

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Что предшествовало: 

  • 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.
  • СМИ сообщили, что Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.

Предыстория: 

ЛиванИзраиль
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