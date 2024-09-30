СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем
Понедельник, 30 сентября 2024, 22:30
Ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.
Источник: Times of Israel, Reuters
Детали: Источники издания Reuters вечером понедельника сообщили, что Ливанская армия отходит с нескольких позиций на южной границе с Израилем.
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В СМИ сообщают, что Ливанские войска отступили минимум на пять километров к северу.
Отступление продолжается из-за сообщений о неизбежном израильском наземном вторжении на юг Ливана.
Ливанские СМИ также сообщили о массированном артиллерийском обстреле израильтянами пограничной деревни Ваззани.
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Что предшествовало:
- 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.
- СМИ сообщили, что Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.
Предыстория:
- Напомним, израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- В этот же день боевики прорвали границу и напали на фестиваль электронной музыки Supernova, часть участников которого убили и взяли в заложники.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.