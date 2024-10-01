Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей
Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 из 8 своих заместителей.
Источник: минстр обороны в Facebook
Прямая речь Умерова: "Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)".
Детали: Он пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что "система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром", а значит "все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми", и "любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы".
"О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", – заявил министр.
Он также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.
Прямая речь Умерова: "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу – довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".
Также, по словам главы Минобороны, продолжают реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО.
"В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", – подытожил Умеров.
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Предыстория:
- 20 сентября источники УП в Минобороны сообщили, что Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко и планирует масштабные кадровые "чистки".
- По словам одного из собеседников, увольнение заместителей главы ГУР произошло около недели назад. С самим Будановым решение об увольнении не согласовывалось. По мнению собеседника УП, такое решение – не инициатива самого министра.
- При этом в сети активно курсирует неподтвержденная информация, что в Офисе президента планируют отставку самого Буданова.
- Другой источник отметил, что министр обороны Рустем Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.