Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 из 8 своих заместителей.

Источник: минстр обороны в Facebook

Прямая речь Умерова: "Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)".

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Детали: Он пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что "система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром", а значит "все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми", и "любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы".

"О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", – заявил министр.

Он также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.

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Прямая речь Умерова: "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу – довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами".

Также, по словам главы Минобороны, продолжают реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО.

"В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", – подытожил Умеров.

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