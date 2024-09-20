Умеров уволил двух заместителей Буданова и планирует еще кадровые чистки – источники

Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко и планирует масштабные кадровые "чистки".

Источник: собеседники УП в Минобороны

Детали: По словам одного из источников, увольнение заместителей главы ГУР произошло около недели назад. С самим Будановым решение об увольнении не согласовывалось. По мнению собеседника УП, такое решение - не инициатива самого министра.

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При этом в сети активно курсирует неподтвержденная информация, что в Офисе президента планируют отставку самого Буданова.

Собеседник УП не стал комментировать эти слухи.

Другой источник отметил, что министр обороны Рустем Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.

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Главной причиной называют "неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям".

В списке "на выход" в частности пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны и скандально известный начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий.

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