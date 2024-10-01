Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ якобы не имеют планов захватить Чернобыльскую АЭС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что "не понимает", почему Украина якобы распространяет фейк о плане захвата Беларусью Чернобыльской АЭС.

Источник: российское пропагандистское медиа Sputnik, пресс-служба МАГАТЭ

Детали: Гросси планирует посетить атомную электростанцию в городе Островец.

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Российское издание утверждает, что во время встречи с Гросси самопровозглашенный президент Беларуси якобы заявил, что Беларусь и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему и сказал, что "таких планов нет ни в Минске, ни в Москве".

Прямая речь Лукашенко: "Мы на разные авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что мы (якобы Лукашенко), хочет захватить Чернобыльскую станцию".

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Детали: Украинские официальные лица не делали заявлений, на которые ссылается Лукашенко.

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