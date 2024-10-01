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Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ якобы не имеют планов захватить Чернобыльскую АЭС

"Украинская правда"Вторник, 1 октября 2024, 12:42
Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ якобы не имеют планов захватить Чернобыльскую АЭС
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что "не понимает", почему Украина якобы распространяет фейк о плане захвата Беларусью Чернобыльской АЭС.

Источник: российское пропагандистское медиа Sputnik, пресс-служба МАГАТЭ

Детали: Гросси планирует посетить атомную электростанцию в городе Островец.

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Российское издание утверждает, что во время встречи с Гросси самопровозглашенный президент Беларуси якобы заявил, что Беларусь и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему и сказал, что "таких планов нет ни в Минске, ни в Москве".

Прямая речь Лукашенко: "Мы на разные авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что мы (якобы Лукашенко), хочет захватить Чернобыльскую станцию".

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Детали: Украинские официальные лица не делали заявлений, на которые ссылается Лукашенко.

Справочно: 

  • 24 февраля 2022 года около 5 утра российские оккупационные подразделения с территории Беларуси вошли в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
  • С 24 февраля по 31 марта оккупанты удерживали зону отчуждения, в частности площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию.
  • В 2020 году официально ввели в эксплуатацию первую атомную электростанцию в Беларуси – Белорусскую АЭС. Станцию строили по российскому проекту и на российские деньги. АЭС расположена в Гродненской области, в 22 километрах от границы с Литвой.
  • Проект строительства получил значительную критику от экологических активистов, ведь значительная часть Беларуси подверглась радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Литва также была против строительства, поскольку электростанция находится всего в 50 километрах от ее столицы – Вильнюса.

АЭСМАГАТЭБеларусь
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