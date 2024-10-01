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Кабмин разрешил командирам призывать добровольцев без участия ТЦК

Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 15:06
Кабмин разрешил командирам призывать добровольцев без участия ТЦК
Фото: Getty Images

Кабинет министров на своем заседании 1 октября внес изменения в порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, предоставив право командирам воинских частей осуществлять призыв добровольцев без участия ТЦК.

Источник: пресс-служба Минобороны, представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Предоставлено право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить военную службу по призыву по мобилизации, на особый период".

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Детали: Сообщается, что командирам воинских частей также предоставлено право выдавать направления для прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанным с целью определения их степени годности к прохождению военной службы.

Согласно изменениям, для Генерального штаба ВСУ предусмотрены полномочия определять перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов (кроме резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве) и военнообязанных по мобилизации.

"Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое выбрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями обороны", - прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.

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Принятое правительством постановление вносит изменения в порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров № 560 от 16.05.2024.

Предыстория:

  • Генеральный штаб ВСУ 1 августа рассмотрел предложения по изменениям в порядок проведения призыва, согласно которым командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание служить, без участия ТЦК.
  • Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде" подтверджал, что командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. 

Знать больше: "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию

ТЦКмобилизацияКабинет министров
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