DeepState: Россияне оккупировали Угледар
Вторник, 1 октября 2024, 20:18
Проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Аналитики утверждают, что оккупанты публикуют фото с российскими триколорами вывешенными в разных уголках города.
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Что предшествовало:
- Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин днем 1 октября сообщил, что российские войска находятся почти в центре Угледара, там продолжаются бои. В то же время в городе оставалось 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.
- 26 сентября соучредитель DeepState Руслан Микула заявил, что потеря Угледара, где украинские военные более двух лет сдерживали наступление сил РФ, является вопросом нескольких дней, возможно, недель.