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DeepState: Россияне оккупировали Угледар

Татьяна ОлейникВторник, 1 октября 2024, 20:18
DeepState: Россияне оккупировали Угледар
Скриншот - DeepState

Проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Аналитики утверждают, что оккупанты публикуют фото с российскими триколорами вывешенными в разных уголках города.

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Что предшествовало:

  • Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин днем 1 октября сообщил, что российские войска находятся почти в центре Угледара, там продолжаются бои. В то же время в городе оставалось 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.
  • 26 сентября соучредитель DeepState Руслан Микула заявил, что потеря Угледара, где украинские военные более двух лет сдерживали наступление сил РФ, является вопросом нескольких дней, возможно, недель.

Донецкая областьвойнабоевые действия
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