Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили ударные беспилотники

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоВторник, 1 октября 2024, 00:18
Россияне запустили ударные беспилотники
Мобильная группа ПВО. Фото - Генштаб ВСУ

Вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:43 военные предупредили о российских ударных БпЛА на Сумщине, курс западный.

Реклама:

В 21:53 появилась угроза ударных БпЛА для Полтавской и Черниговской областей.

В 22:33 сообщили о БпЛА на Полтавщине, приближающемся к городу Лубны с востока и БпЛА на Сумщине в районе города Шоста. Впоследствии стало известно о БпЛА на Хорол.

В 23:00 об угрозе беспилотников сообщили для Черкасской области.

РЕКЛАМА:

В 23:04 ВС предупредили о БпЛА на Сумщине к востоку от города Глухов.

В 00:18 Воздушные силы отметили об угрозе вражеских БпЛА в Киевской области.

Что предшествовало:

  • В ночь на 1 октября российские войска атаковали регионы Украины 32 ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона сбила 29 дронов.
  • Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе. Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.

воздушная тревогаШахедбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден: Я поручил предоставить Трампу такую же охрану, как если бы он был президентом

обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА

футболУкраина одержала первую победу в Лиге Наций

видеоВ Киеве во время концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция

Суд отправил военного Гнездилова на 2 месяца под стражу

В Киеве состоялась акция памяти погибшей в плену РФ журналистки Рощиной

Все новости...
воздушная тревога
Армия РФ запускала ударные БпЛА с нескольких направлений
В ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов
Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога
Последние новости
00:59
В Сумах работает ПВО, прозвучало несколько взрывов – и.о. мэра
00:44
Байден: Я поручил предоставить Трампу такую же охрану, как если бы он был президентом
00:16
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА
23:57
футболУкраина одержала первую победу в Лиге Наций
23:55
Режиссер "Гарри Поттера" снял свой первый сериал "Дисклеймер": почему его стоит посмотреть
23:50
Российская армия нанесла ракетный удар по жилому району в Сумах
23:30
"Это было жестоко и бездумно". История спасения собаки в США, которую перед ураганом привязали к забору
23:25
"Мы – мутанты в высокой степени". Интервью с генетиком о наследственности, генах и болезнях
23:25
Генштаб: На фронте произошло 146 боев, больше всего на Кураховском направлении
23:16
WP: Трамп требует сопровождения военного самолета из-за страха перед Ираном
Все новости...
Реклама:
Реклама: