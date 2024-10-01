Россияне запустили ударные беспилотники

Вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:43 военные предупредили о российских ударных БпЛА на Сумщине, курс западный.

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В 21:53 появилась угроза ударных БпЛА для Полтавской и Черниговской областей.

В 22:33 сообщили о БпЛА на Полтавщине, приближающемся к городу Лубны с востока и БпЛА на Сумщине в районе города Шоста. Впоследствии стало известно о БпЛА на Хорол.

В 23:00 об угрозе беспилотников сообщили для Черкасской области.

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В 23:04 ВС предупредили о БпЛА на Сумщине к востоку от города Глухов.

В 00:18 Воздушные силы отметили об угрозе вражеских БпЛА в Киевской области.

Что предшествовало: