Камышин в ОП создаст ассоциацию производителей оружия и будет консультировать Зеленского по оборонке – УП

"Украинская правда" выяснила, что на новой должности советник президента по стратегическим отраслям Александр Камышин, будет работать над созданием масштабной ассоциации производителей оружия и консультировать Владимира Зеленского по оборонной отрасли и сотрудничеству с иностранными партнерами.

Источник: статья УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой"

Детали: По данным источников издания, изначально рассматривалась возможность, что Камышин возглавит экономическое направление в Офисе президента. Однако из-за отдаленного отношения Камышина к экономике и энергетике, он был назначен не экономическим заместителем Ермака, а стратегическим советником Зеленского.

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Прямая речь собеседника в Минстратегпроме: "Камышин по сути своей не руководитель ведомства. Его угнетает поточка и выстраивание длинных процессов. Он такой стартапер - запустить производство, переломить неработающие схемы, взять что-то разваленное и пушить его, чтобы оно заработало - это про Камышина".

Детали: По данным УП, бывший министр займется созданием большой ассоциации производителей оружия и будет консультировать Зеленского по всей оборонке и сотрудничеству с иностранными производителями.

К тому же он сохранил влияние на Минстратегпром из-за назначения Германа Сметанина, близкого к нему человека, на важную руководящую роль.

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Кроме новых обязанностей в сфере обороны, Камышин вошел в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", где он работал перед приходом в правительство.

В то же время вакантная должность экономического заместителя руководителя Офиса президента остается открытой, что подчеркивает кадровый голод в команде Зеленского.

Что предшествовало: