Отравление Ющенко 20-летней давности: Досудебное расследование до сих пор продолжается

Досудебное расследование по делу об отравлении на тот момент кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко во время предвыборной кампании в сентябре 2004 года до сих пор продолжается.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно: "В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

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Детали: Сейчас досудебным расследованием установлено, что во время проведения предвыборной кампании 6 сентября 2004 года народный депутат кандидат в президенты Украины Ющенко почувствовал значительное ухудшение здоровья. В дальнейшем ему было диагностировано отравление токсичным веществом - диоксином.

Бывший руководитель избирательного штаба Ющенко Александр Зинченко заявлял, что Генеральная прокуратура Украины 21 сентября 2004 года возбудила уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля).

В то же время в ответе ОГП на запрос УП отмечается, что прокурорами осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве от 21 ноября 2012 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 112 УКУ.

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Ответ ОГП на запрос УП

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Предыстория:

Виктора Ющенко, который на тот момент был кандидатом в президенты Украины, отравили химическими веществами во время выборов в сентябре 2004 года. Было возбуждено дело по статье 112 УКУ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).