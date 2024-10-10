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Медиарух обратился к Зеленскому из-за давления со стороны власти на "Украинскую правду"

Анастасия ПроцЧетверг, 10 октября 2024, 13:43
Медиарух обратился к Зеленскому из-за давления со стороны власти на Украинскую правду
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

В связи с информацией "Украинской правды" о давлении со стороны власти, Медиарух призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры для прекращения давления на медиа со стороны любых госслужащих или советников, гарантировать прозрачность и открытость государственных органов к общению с журналистами.

Источник: заявление Медиаруха, обнародованное Институтом массовой информации

Дословно: "Особое беспокойство вызывает практика, когда отдельные советники и чиновники позволяют себе вмешиваться в деятельность журналистов, накладывая неофициальные ограничения на общение чиновников с медиа, блокируя доступ отдельных независимых медиа из „черного списка" к мероприятиям и создавая другие препятствия для функционирования независимых ресурсов.

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Так, по информации наших коллег из "Украинской правды", советник президента Дмитрий Литвин, который ранее работал журналистом и политическим экспертом, в последние месяцы вводил ограничения на общение представителей власти с журналистами редакции "Украинской правды".

Детали: Также в заявлении говорится, что это не отдельная проблема одного человека, а значительно более широкая тенденция по сужению пространства для независимых медиа и попытки власти контролировать все публичные дискурсы.

"Мы наблюдаем все более активные попытки власти создать единый контролируемый нарратив, который ограничивает критический анализ и разнообразие мнений в информационном пространстве Украины и сужает право людей на получение общественно-важной информации. Война не может служить оправданием для таких действий", – отмечается в заявлении.

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Медиадвижение призвало президента Украины немедленно принять меры для прекращения давления на медиа со стороны любых госслужащих или советников, гарантировать прозрачность и открытость государственных органов к общению с журналистами, а также предоставлять медиа беспрепятственный доступ к информации, которая является важной для общества.

Кроме того, медийщики добавили, что конфликты с независимыми медиа вредят не только репутации государственных органов, но и стране в целом.

"Медиа не являются врагом государства – они являются партнерами в борьбе за свободу и демократические ценности", – отметил Медиарух.

Предыстория:

  • 9 октября "Украинская правда" сообщила о системном давлении со стороны Офиса президента. В частности, речь идет о блокировании спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях; давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой".
  • По данным УП, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин спускает "запреты" для силовиков и чиновников на общение с журналистами "Украинской правды".

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Справочно: Медиадвижение - сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. Оно было основано 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали "UA: Первый", „Украинское радио", „Громадське радіо", ИА „Укринформ", ИА „Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, „Цензор.нет", 5 канал, „Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, „Детектор медиа", Институт массовой информации, „Интерньюс Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд „Суспільність", Национальная ассоциация медиа, Донецкий институт информации, Институт демократии имени Пилипа Орлика, Центр прав человека Zmina.

Всего к Медиадвижению присоединились более 70 участников. 16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединяться в профессиональное сообщество "Медиарух" для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова.

ЗеленскиймедиаОфис президента
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