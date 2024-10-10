Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и премьер Британии Стармер все утро говорили о "плане победы"

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 10 октября 2024, 13:57
Зеленский и премьер Британии Стармер все утро говорили о плане победы
Фото: Reuters

Премьер Британии Кир Стармер рассказал, что все утро провел за обсуждением с президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились в четверг утром на Даунинг-стрит.

Реклама:

Премьер Британии также принимал генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Приветствуя Рютте, Стармер сказал, что они с Зеленским "провели все утро, обсуждая план победы".

Рютте в свою очередь сказал, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".

РЕКЛАМА:

Дополнено в 14:26: президент Зеленский впоследствии сообщил в своем Telegram-канале, что он и Стармер договорились проработать "план победы" вместе с союзниками.

Кроме того, в четверг у украинского президента запланирован визит в Париж, где его примет президент Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.

А накануне неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

О визите в Берлин стало известно после отмены заседания в формате "Рамштайн" 12 октября из-за изменения планов президента США Джо Байдена. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано. Подробно "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

ЗеленскийВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссийский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников – СМИ

Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"

Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

фото, видео Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Северная Корея предоставляет России не только оружие, но и рабочих для заводов
Если двигаться по Плану победы, то может удаться закончить войну в 2025 году – Зеленский
Зеленский представил План победы: 5 пунктов и 3 тайных приложения
Последние новости
10:39
Память о протестах: как появился День студента и когда его следует отмечать
10:16
Румыния поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью"
10:09
хоккейКиевский "Сокол" стартовал с поражения от итальянского "Риттнера" в Континентальном кубке
09:40
фото, видеоРоссийский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников – СМИ
09:24
Парламент Молдовы подвергся кибератаке
09:08
Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"
08:42
Сумщина: ночью РФ атаковала объекты энергетики и инфраструктуры, ранены 7 человек
08:24
Еще девять гражданских ранены только на Херсонщине
08:02
дополнено Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
Все новости...
Реклама:
Реклама: