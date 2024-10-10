Зеленский и премьер Британии Стармер все утро говорили о "плане победы"

Премьер Британии Кир Стармер рассказал, что все утро провел за обсуждением с президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились в четверг утром на Даунинг-стрит.

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Премьер Британии также принимал генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Приветствуя Рютте, Стармер сказал, что они с Зеленским "провели все утро, обсуждая план победы".

Рютте в свою очередь сказал, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".

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Дополнено в 14:26: президент Зеленский впоследствии сообщил в своем Telegram-канале, что он и Стармер договорились проработать "план победы" вместе с союзниками.

Кроме того, в четверг у украинского президента запланирован визит в Париж, где его примет президент Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.

А накануне неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

О визите в Берлин стало известно после отмены заседания в формате "Рамштайн" 12 октября из-за изменения планов президента США Джо Байдена. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано. Подробно "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.