МИД Украины жестко призвал власти Грузии не манипулировать темой войны в избирательной кампании

Министерство иностранных дел Украины остро призвало власти Грузии не манипулировать темой российско-украинской войны в своей предвыборной кампании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнедипломатического ведомства опубликованное 10 октября

Прямая речь: "МИД Украины осуждает очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. Учитывая пренебрежительный тон - в очередной раз - высказываний Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, вынуждены в очередной раз выразить позицию Украины".

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Детали: В МИД выразили сожаление, что грузинская власть по образцу России пытается ограничить участие гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, и грузинское правительство "превратилось в ксерокс Кремля".

"Должны напомнить еще некоторую правду, которую забыл обнажить Премьер-министр Грузии. Отказ грузинских властей поддерживать международные санкции, введенные против РФ в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, отмена введенного в начале 2000-х годов визового режима и активизация двусторонней торговли вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы", – продолжают в заявлении.

Кроме того, МИД призвал "желающих обнажать правду" обратить внимание, что в деоккупированном Херсоне, который постоянно под обстрелами и в котором россияне системно "выбивают" инфраструктуру, поставки света и газа сейчас стабильнее, чем в обычной повседневности Тбилиси.

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Этот пассаж явно является ответом на предвыборную агитацию "Грузинской мечты" с противопоставлением на плакатах разрушений в Украине и нормальной жизни в Грузии, на критику которой премьер Кобахидзе ответил, что эти плакаты "обнажили правду" о войне.

"Украина в очередной раз призывает правительство Грузии воздерживаться от втягивания нашего государства и граждан Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа. Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – отметили в МИД.

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